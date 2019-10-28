28 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 02:37:46
Manga albümü yolda
Yakında yeni bir albüm çıkaracakları öğrenilen Manga grubu, önceki akşam Ataşehir Watergarden’da sahne aldı.
Kendilerini dinlemeye gelenlere keyif dolu bir akşam yaşatan grup yaklaşık 2 saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahne sonrasında güvenlik bariyerlerini aşarak kulis tarafına geçen bir grup hayranı tek sıra halinde Manga’yı bekleyerek fotoğraf çektirdiler.
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