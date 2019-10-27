27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 22:09:26
Mali gençleşti
235 gün yoğun bakımda kalan ve geçtiğimiz ay taburcu olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil önceki akşam Tarabya oteli çıkışı görüntülendi.
Yakın dostları yönetmen Tolga Yüce ve Ercan Avşar ile birlikte geldiği otelde traş olan Mehmet Ali Erbil yoğun bakım sonrası ilk kez sakalsız görüldü.
Çıkışta oldukça moralli görünen Erbil “Bugün setlere döndük çok şükür, film için uzattığım sakallarımı bugün kestirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.
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