Mali gençleşti

Yakın dostları yönetmen Tolga Yüce ve Ercan Avşar ile birlikte geldiği otelde traş olan Mehmet Ali Erbil yoğun bakım sonrası ilk kez sakalsız görüldü.

Çıkışta oldukça moralli görünen Erbil “Bugün setlere döndük çok şükür, film için uzattığım sakallarımı bugün kestirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.