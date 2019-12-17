Mahkeme Şaşmaz kardeşlerin haciz başvurusunu reddetti

  • Bist 100
    111692
  • Dolar
    5,8673
  • Euro
    6,5376
  • Altın
    278,4420
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Deniz Akkaya'dan küvette cesur pozlar! Deniz Akkaya'dan küvette cesur pozlar!
Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu! Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu!
Kadir Doğulu eşine hasret kaldı! Kadir Doğulu eşine hasret kaldı!
Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, ötegezegenimize Göktürk ismi verildi Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, ötegezegenimize Göktürk ismi verildi
Seferihisar TOKİ konutları 2020 nasıl olacak? Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır? Seferihisar TOKİ konutları 2020 nasıl olacak? Seferihisar TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır?
Elde otomobil kalmasın Elde otomobil kalmasın
Kasımda 138 bin 372 konut satıldı Kasımda 138 bin 372 konut satıldı
Topraksız çiftçiye Hazine arazisi desteği Topraksız çiftçiye Hazine arazisi desteği
Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı Türkiye 3 kıtada şifa dağıttı
Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti Adana'dan yurt dışına kanser testi hizmeti
Obezite Akademisi kuruldu Obezite Akademisi kuruldu
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
AK Parti Ahlat İlçe Başkanı PKK’lı suç makinesine rahmet diledi AK Parti Ahlat İlçe Başkanı PKK’lı suç makinesine rahmet diledi
Alanya TOKİ 2019 başvuru şartları neler? Alanya TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Alanya TOKİ 2019 başvuru şartları neler? Alanya TOKİ başvurusu nasıl yapılır?
Almanya'daki kocasının yanına gitmek için 25 bin dolar fidye karşılığında yeğenini kaçırttı Almanya'daki kocasının yanına gitmek için 25 bin dolar fidye karşılığında yeğenini kaçırttı
17 Aralık Paladyum fiyatı ne kadar? Paladyum nedir, nerede bulunur? 17 Aralık Paladyum fiyatı ne kadar? Paladyum nedir, nerede bulunur?
Kayseri'de terör örgütü PKK'nın bombalı araçla saldırması sonucu şehit olan 15 askerimiz anılıyor Kayseri'de terör örgütü PKK'nın bombalı araçla saldırması sonucu şehit olan 15 askerimiz anılıyor
'Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik' 'Türkiye'yi yok sayarak hareket edenlere 'dur' dedik'
Youtuber PewDiePie'dan şoke eden karar Youtuber PewDiePie'dan şoke eden karar
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: 2 Kosova uyruklu terörist sınır dışı edildi
MSB'den son dakika açıklaması: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB'den son dakika açıklaması: Eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı
Rusya ve Suriye'den Akdeniz'de ortak tatbikat Rusya ve Suriye'den Akdeniz'de ortak tatbikat
Mahkeme Şaşmaz kardeşlerin haciz başvurusunu reddetti Mahkeme Şaşmaz kardeşlerin haciz başvurusunu reddetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Aralık 2019 Salı 11:16:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 11:17:01

Mahkeme Şaşmaz kardeşlerin haciz başvurusunu reddetti

İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi, Necati Şaşmaz'ın şirketi Pana Film'de gerçekleşen hacize dair şirketin 'istihkak' iddiasını reddetti. Pana Film, borçlularla bir ilgilerinin olmadığını öne sürse de mahkeme yeterli delil ibraz edilemediğine dikkat çekti.

Şeker Faktoring, İstanbul Fikirtepe'de başlamadan biten projelerin mimarı olan yapımcı Raci Şaşmaz ve 4 kişiden 7 milyon 228 bin 195 TL’yi tahsil edemediği için icraya başvurdu.

İstanbul Anadolu 25. İcra Müdürlüğü'nün kararıyla da haciz kararı alındı. Ardından da 18 Kasım’da İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Necati Şaşmaz’ın şirketi Pana Film’de haciz gerçekleştirildi.

Şirketin avukatı ise borçlularla bir ilgilerinin olmadığını öne sürerek, haczedilen malın kendilerine ait olduğunu belirtti ve istihkak iddiasında bulundu.
İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi, Pana Film Sinema Televizyon Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin istihkak iddiası üzerine karar verdi. 11 Aralık’ta kararını açıklayan mahkeme, Pana Film’in istihkak iddiasını reddetti.

Pana Film’in avukatının delil ibraz edemediğine dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Her ne kadar mahcuzlar hakkında istihkak iddiasında bulunmuş ise de iddiayı doğrulayan kanaat verici nitelikte delil ibraz edilmediğinde takibin devamına karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur: İİK’nun 96-97/1 maddeleri uyarınca İstanbul 1. İcra Müdürlüğü’müm 2019/29638 sayılı icra takibinde istihkak iddiasının reddine, istihkak iddia eden 3. Şahsa icra müdürlüğünce tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde istihkak dava açmakta muhtariyetine, takibin devamında dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kesin olmak üzere karar verildi."

İstihkak iddiası nedir?

İstihkak iddiası, İcra İflas Kanunu'na göre borçlunun, elinde bulunan bir malı, başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia ettiği takdirde, gündeme gelen bir iddiadır.

(BirGün)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ