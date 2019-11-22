22 Kasım 2019 Cuma 09:09:04 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 09:10:35
Mahkeme Çağla'yı haklı buldu
Ünlü model Çağla Şıkel’in sosyal medya üzerinden yayınladığı Mini etekle nasıl oturulur’ videosuna, şarkıcı Arto çok sert yorum yapınca ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı.
Ünlü model, kendisi hakkında edepsiz konuşmalar yaptığını ileri sürdüğü Arto hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi Şıkel’in talebini kabul ederek Arto’nun 3 ay süreyle Şıkel’e yaklaşmamasına karar verdi.
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