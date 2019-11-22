Mahkeme Çağla'yı haklı buldu

Ünlü model, kendisi hakkında edepsiz konuşmalar yaptığını ileri sürdüğü Arto hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi Şıkel’in talebini kabul ederek Arto’nun 3 ay süreyle Şıkel’e yaklaşmamasına karar verdi.