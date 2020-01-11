Magazin'den Ece Erken kendisine mesaj atan Fenerbahçeli futbolcuya "hayvan" dedi
Magazin programı sunan Ece Erken, canlı yayında Fenerbahçeli bir futbolcunun sosyal medyadan kendisine gülen suratlı bir mesaj gönderdiğini söyledi. Sadece gülen suratlı mesaj atan futbolcuyu, Fenerbahçe yönetimine şikayet ettiğini anlattı.
Magazin ünlüsü Ece Erken, Fenerbahçeli bir futbolcunun kendisine gülen suratlı bir mesaj gönderdiğini ve o futbolcuyu Fenerbahçe yönetimine şikayet ettiğini belirtti.
KENDİSİNE GÜLÜCÜKLÜ MESAJ ATAN FENERBAHÇELİ FUTBOLCUYA "HAYVAN" DEDİ
Fenerbahçe'den bir oyuncunun sosyal medyadan kendisine mesaj attığını belirten Ece Erken, "Fenerbahçeli futbolculardan biri bana gülücüklü mesaj attı. Gülücüklü mesaj ne? Hayvan herif. Utanmasa taciz edecek. Yönetime şikayet ettim. Bana öyle kimse gülen surat atamaz. Daha bombası, şikayetin ardından gülücüklü suratı geri sildi. Biraz edep..." dedi.
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- Magazin'den Ece Erken kendisine mesaj atan Fenerbahçeli futbolcuya "hayvan" dedi
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