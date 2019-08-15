15 Ağustos 2019 Perşembe 11:40:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:41:45
Mabel Matiz yeni tarzıyla şaşırttı
Mabel Matiz, Bodrum’da sahne aldı. Kerki Solfej’in organize ettiği Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşan sanatçı, dünyaca ünlü sanatçı Elvis Presley tarzıyla dikkat çekti.
Farklı ve özgün müziğiyle tatilcilere müzik ziyafeti sunan Matiz, “Sizlerle birlikte söyleyince şarkılarımız coşuyor” dedi.
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