Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli’nin damadı mimar Abdullah Burnaz’ın, 9 yıl önce boşandığı Özlem Altay’a açtığı 1 milyon 300 bin TL’lik çocuk mallarının korunması ve 2 bin TL’lik nafakanın iptali davası mahkeme tarafından reddedildi.

Disneyland’da tatil yapıyor

Duruşmada Özlem Altay, "Davacı lüks bir yaşam sürüyor. Burmaz Miami’de ve Disneyland’de lüks tatil yapmıştır. Dava reddedilsin” dedi. Mimar Burnaz ise “Yaşamış olduğum hayat kayınpederim tarafından karşılanmaktadır" dedi. Mahkeme Burnaz’ın nafakanın iptaline ilişkin açtığı davayı çocuk mallarının korunması davasında kötü niyet olmadığını belirterek, Abdullah Burnaz’ın açtığı davayı reddetti.

(Akşam gazetesi)