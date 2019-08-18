Londra’da doğum günü

Londra’da yaşayan ailesinin ve sevgilisinin organize ettiği sürpriz kutlamayla neye uğradığını şaşıran oyuncu, pasta kestiği anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Abdullah’ın paylaştığı videoya kısa sürede binlerce yorum gelirken, sanatçı dostları da doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.