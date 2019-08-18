18 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 00:30:18
Londra’da doğum günü
Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 30. yaşını sevgilisi Ahmet Rıfat Şungur’la birlikte çıktığı Londra tatilinde kutladı.
Londra’da yaşayan ailesinin ve sevgilisinin organize ettiği sürpriz kutlamayla neye uğradığını şaşıran oyuncu, pasta kestiği anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Abdullah’ın paylaştığı videoya kısa sürede binlerce yorum gelirken, sanatçı dostları da doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.
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