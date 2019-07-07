Lider Şahin'e ikinci veto! Anne Didem Şahin yeni gelin adayından da memnun değil
Lider şahin, Didem Soydan'la olan birlikteliğinde de ailesinin rızasını alamadı. İddiaya göre; zamanında İrem Derici’ye onay vermeyen anne Didem Şahin yeni gelin adayından da memnun değil.
Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin manken Didem Soydan’la yaşadığı aşkla da veto yedi. İrem Derici’yle aşk yaşadığı dönem ailesinden tepki gören genç müzisyen ilişkisini bitirmek zorunda kalmıştı. Geçen hafta Didem Soydan’la Çeşme tatili sırasında aşk yaşadıkları öğrenilen Lider Şahin iddiaya göre yine ailesiyle karşı karşıya geldi.
Ailesinin ortak olduğu Beach’te yeni sevgilisiyle tatil yapan genç müzisyenin ilk işi Soydan’ı babasıyla tanıştırmak olurken annesi Didem Şahin ilişkiyi onaylamadığı için tanışmak istemedi.
Kızları İrem Şahin’in yabancı sevgilisi Oliver Tambo’yla olan birlikteliğine de itiraz eden Didem Şahin iddia ya göre Didem Soydan’ı da kesinlikle kabul etmediğini dile getirdi.
Lider Şahin’in bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oldu. Öte yandan Lider Şahin’le Didem Soydan’ın tanışmasına vesile olan kişi de İrem Derici olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları ‘İrem Derici bu durum karşısında sessiz kalmaz’’ şeklinde yorumlar yaptı.
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