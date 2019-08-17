Leyla'sına kavuştu

Sabah 08.30 civarında, özel bir hastanede Leyla ismini verdikleri kızlarını dünyaya getiren Bakan’ın ve minik bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift, doğuma kadar kızlarının adını açıklamaktan kaçınmıştı. Doğumuna günler kala Bodrum'da tatilde görüntülenen oyuncu bu duruma da tepki göstermiş, “Ne meraklıymışsınız beni hamile halimle gizli gizli köşelerden çekip basmaya! Ailem ve ben bu durumdan çok rahatsızız” demişti.