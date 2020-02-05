Leyla Tanlar gönlünü meslektaşı Genco Özak'a kaptırdı

Geçtiğimiz ay erken final yapan ‘Ferhat ile Şirin’ dizisinin Şirin’i Leyla Tanlar’ın, ‘Güvercin’deki performansıyla dikkat çeken Genco Özak ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bir süredir birlikte olan ikilinin, yakın çevresine 'çok mutluyuz' dedikleri öğrenildi.