05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:30:24
Leyla Tanlar gönlünü meslektaşı Genco Özak'a kaptırdı
'Paramparça’ dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Leyla Tanlar, aşk sarhoşu
Geçtiğimiz ay erken final yapan ‘Ferhat ile Şirin’ dizisinin Şirin’i Leyla Tanlar’ın, ‘Güvercin’deki performansıyla dikkat çeken Genco Özak ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bir süredir birlikte olan ikilinin, yakın çevresine 'çok mutluyuz' dedikleri öğrenildi.
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