26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:05:10
Larissa’dan Will Smith’e çeyrek
Eski basketbolcu Burak Gacemer’le evlenerek Türkiye’ye yerleşen ünlü oyuncu ve model Larissa, sosyal medyayı salladı.
11 Ekim'de vizyona girecek ‘İkizler Projesi’nin Budapeşte'de gerçekleşen etkinliğine katılan Larissa Gacemer, filmin başrol oyuncusu Will Smith’e çeyrek altın taktı. O anların videosunu İnstagram'dan paylaşan model, binlerce beğeni aldı.
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