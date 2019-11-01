Lahmacun da setin parçası

Ekranların en organik dizisi ‘‘Kalk Gidelim’’de Şakir karakteriyle bütünleşmiş olması sebebiyle lahmacun artık dizideki karakterler gibi vazgeçilmezlerden biri oldu. Komik sahnelerin çıkması senaristlere her bölüm bol lahmacunlu sahneler yazdırınca sete her hafta en az 40 adet lahmacun getirtilir oldu. 83 bölümdür lahmacun yiyen oyuncuların bugüne kadar en az 3 bin 320 adet lahmacun yediği öğrenildi.