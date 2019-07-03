03 Temmuz 2019 08:00 | Çarşamba
Lady Gaga kat çıktı
İlginç giyim tarzıyla bilinen dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 'çılgın' ayakkabısıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
BOY KOMPLEKSİNİ BÖYLE AŞIYOR
Geçtiğimiz gün, ABD’nin New York kentinde verdiği konser sonrası görüntülenen 1.55 metre boyundaki sanatçı, 18 santimlik platform topuklu ayakkabı giyerek boyunu uzattı. Kendisini bekleyen hayranlarına imza dağıtan Gaga’nın, topuk yüksekliğine aldırmadan rahat hareket edebilmesi de hayranlarından takdir topladı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..."
- Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı
- Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu!
- Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
- Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi