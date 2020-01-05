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05 Ocak 2020 Pazar 22:55:31 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 23:07:45

Lady Diana’nın yeğeni Lady Kitty Spencer, ABD’li multi milyoner Michael Lewis ile evleniyor

Ünlü çift Lady Kitty Spencer ve ABD’li multi milyoner Michael Lewis evleniyor. Lady Kitty Spencer 29, Michael Lewis ise 60 yaşında. Hal böyle olunca da, çiftin evlilik kararından daha çok aralarındaki yaş farkı gündem konusu oldu. Ayrıca, 55 yaşındaki Kont Spencer da damadından 5 yaş küçük.

Prens William ile Prens Harry'nin dayılarının kızı olan 29 yaşındaki Lady Kitty Spencer'ın uzun süredir birlikte olduğu Michael Lewis ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.

NOEL ÖNCESİ TEKLİF ETTİ

Lady Kitty Spencer'ın yakın bir arkadaşına dayandırılan haberlerde, Michael Lewis'in Noel öncesi Güney Afrika tatilindeyken evlilik teklifi ettiği ve Spencer düşünmeden kabul ettiği önü sürüldü.

Çift aralarındaki yaş farkıyla konuşulsa da Kitty Spencer'ın ailesinin Michael Lewis'i sevdiği ve benimsediği belirtiliyor. Lewis'in aile tarafından sevilmesinin en önemli sebeplerinden birinin de sahip olduğu servete rağmen elinden bırakmadığı alçakgönüllülüğü olduğu konuşuluyor. 

Tam adı Kitty Eleanor Spencer olan Lady Kitty Spencer, ailesinin en büyük çocuğu. Kariyerini moda alanında yapan Spencer'ın annesi Victoria Aitken de eski bir model. Annesi ile babası Kont Spencer, 1989'da evlenip 1997'de boşandı. Kitty Spencer, halası Daina trajik kazada öldüğünde henüz 6 yaşındaydı.

(NTV)

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