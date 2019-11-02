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02 Kasım 2019 Cumartesi 15:15:42 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 15:16:35

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. İzleyiciler tarafından severek takip edilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın oyuncuları da yoğun ilgi görüyor. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Reyting rekorları kıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Dizinin başrolü Yıldız'a hayat veren Aslıhan Güner de sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

YILDIZ KADIOĞLU KİMDİR?

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden diğeri… O köprüyü yıllardır bırakmayan, hep köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan Kuzey’i bekleyen Yıldız, otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadındır. Kuzey’in dönüşüyle, Yıllardır pas tutmuş olan pusulası Kuzey’ini bulmuş olsa da o, yirmi yıl önceki genç kız değildir. Aşkı nasıl ki küllenmediyse, öfkesi de küllenmeyecektir. 
 
ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

17 Aralık 1987’de dünyaya gelen Aslıhan Güner, çocukluk yıllarından itibaren hayalini kurduğu oyunculuğa Barış Manço Kültür Merkezi’nde gördüğü eğitimle adım atmıştır.

Aslıhan Güner’in henüz 16 yaşındayken The İmam filmi ile başlayan ekran macerası, Selena, Çemberimde Gül Oya, Kuzey Rüzgarı, Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş: Ertuğrul ile devam etti. Güner, The İmam, Sümela’nın Şifresi, Moskova’nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza adlı sinema filmleriyle beyazperde de başarısını ortaya koydu.

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu’da da çok geniş bir kitlesi bulunan ünlü oyuncu, şu sıralar Ordu’da çekilen ve Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde başrolde yer almaktadır.

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