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02 Kasım 2019 Cumartesi 14:49:06 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 14:49:57

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında? merak ediliyor. Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan ve reyting rekorları kıran Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi izleyicilerden tam not aldı. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin oyuncuları da gündemde araştırılan isimler arasında yer aldı. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturuyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i arama motorlarında yoğun olarak araştırılan isimler arasında yer alıyor. Merak edilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KUZEY MOLLAOĞLU KİMDİR?

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de Yıldız’ın gazabından koruyabilecek midir kendini? 

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 4 yılda mezun oldu.
2012 yılında başrolündeNecati Şaşmaz'ın oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisine girerek 'Polat Alemdar'ın adamları arasındaki 'Erkan'ı canlandırdı. Dizide Gürkan Uygun'un canlandırdığıMemati karekterini vurarak öldürdü.

2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Birce Akalay, İdil Fırat, Şemsi İnkaya, Ege Aydan, Kerem Alışık gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2014 yılının kasım ayında vizyona girecek "Tut Sözünü" adlı sinema filminde rol aldı.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

Filmleri ve Dizileri :
2014 - Tut Sözünü (Sinema Filmi)
2014 - Kod Adı Reaksiyon (Tekin) (TV Dizisi)
2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) (TV Dizisi)
2011 - Mor Menekşeler (Harun) (TV Dizisi)
2011 - Anneler ile Kızları (Sedat) (TV Dizisi)
2010 - Türkan (Asistan Doktor Mehmet) (TV Dizisi)
2010 - Sessiz Gece (Kısa Film)
2012 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi)

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