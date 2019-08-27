'Küslüğümüz bir hataydı'

Ünlü popçu Hande Yener önceki akşam, Kırklareli’nde yapılan Tarih ve Kültür Festivali’nin kapanışı konserini gerçekleştirdi. 15 bin kişinin katıldığı konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, Demet Akalın ile barıştıklarını şu sözlerle anlattı: “Demet Akalın ile yıllardır sevenlerimizi çok üzdük. Zaman zaman hatalar yaptık. Ama artık olgunlaştık. Artık bu küslük son buldu. Yakında büyük bir projede birlikte olacağız. Aynı sahneyi paylaşacağız.”