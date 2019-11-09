09 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 00:31:55
Kuruluş Osman'a az kaldı
Yayınlandığı dönem reytinglerde birinciliği kimseye kaptırmayan Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak çekilen dizi Kuruluş Osman'dan hayranlarını heyecanlandıran haber geldi.
Dizide olup olmayacağı merak edilen güzel oyuncu Karalar, iki müjdeyi birden verdi. Aslıhan Karalar, hem dizide yer alacağını hem de dizinin yayın tarihini açıkladı. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Karalar, “Kısmetse 20 Kasım akşamı ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekiple çalışıyoruz” diye konuştu.
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