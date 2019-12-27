Kuruluş Osman zirvede

Dizi, tüm kategorilerde birinci olurken, Tüm Kişiler’de yüzde 13.69 izlenme oranı ve yüzde 30.01 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de yüzde 12.48 izlenme oranı ve yüzde 29.31 izlenme payı, 20+ABC1’de yüzde 15.53 izlenme oranı ve yüzde 32.64 izlenme payı alarak zirvedeki yerini korudu.