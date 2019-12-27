27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 02:18:36
Kuruluş Osman zirvede
Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın altıncı bölümü de Türkiye ve dünyada büyük ilgi gördü.
Dizi, tüm kategorilerde birinci olurken, Tüm Kişiler’de yüzde 13.69 izlenme oranı ve yüzde 30.01 izlenme payı, AB Sosyal Statü’de yüzde 12.48 izlenme oranı ve yüzde 29.31 izlenme payı, 20+ABC1’de yüzde 15.53 izlenme oranı ve yüzde 32.64 izlenme payı alarak zirvedeki yerini korudu.
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