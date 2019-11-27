'Kuruluş Osman' yeni bölüm sosyal medyada büyük ses getirdi

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi 'Kuruluş Osman' 2. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Her yeni bölümde yeni bir olayın hakim olduğu 'Kuruluş Osman' dizisinde bu sefer de ilgiyi üzerinde toplamayı başardı. Türkiye'de ve Avrupa'da büyük izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman bu haftaki son bölümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KURULUŞ OSMAN 2.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

SOSYAL MEDYADA NELER YAZILDI?

O mesajlardan bazıları şöyle:

-Şşttt sessizlik. Çaylarımızı alıp ekranların başına geçiyoruz.

-Kuruluş Osman Başlıyoor!

-Ey oğul hilalin gölgesinde adalet ol, Derman ol, Gazi ol , Devlet ol

-Let's go King

-Kuruluş Osman super bi dizi

-Kuruluş Osman Vakti

-Osman gazi'nin ilk bölümde çamura düşme sahnesi üç günde çekilmiş, ve Burak Özçivit dublör kullanmadan 7 saat çamurda kalmış.

-Günlerden Kuruluş Osman

-Bugüüüüüünnnnn Kuruluş osman günüüüü

-Burak Özçivit varsa izlerim abi #KuruluşOsman

-Devlet olma vakti #KuruluşVakti

-Bugün Kuruluş Osman varmış,geçen hafta Aybars öldü ağladık. Bakalım bu hafta kime ağlıycaz

-Diziye sağlam kişiler giriyor güzel olacak #KuruluşOsman

-Kurt balasından kurt doğar #KuruluşVakti