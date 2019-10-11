Kuruluş Osman geliyor
Diriliş Ertuğrul dizisinin devami niteliğindeki Kuruluş Osman için geri sayım başladı.
Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Burak Özçivit'in de sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alarak gündem oldu. Özçivit'in, “O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu. Lâ Galibe İllâllah…” sözleri beğeni topladı.
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