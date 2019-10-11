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11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 20:13:07

Kuruluş Osman geliyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin devami niteliğindeki Kuruluş Osman için geri sayım başladı.

Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Burak Özçivit'in de sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alarak  gündem oldu. Özçivit'in, “O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu. Lâ Galibe İllâllah…” sözleri beğeni topladı. 

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