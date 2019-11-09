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09 Kasım 2019 Cumartesi 23:59:48 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 00:42:04

Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey rolündeki Burak Özçivit’in büyük beğeni topladığı, Metin Günay’ın yönettiği Kuruluş Osman dizisinin ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Sezonun en iddialı dizisi olarak merakla beklenen, hazırlık süreci bir yılı aşkındır devam eden Kuruluş Osman; 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

5 sezon boyunca TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak olan 'Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yapım, proje tasarım ve senaryosu, televizyon tarihimizin en başarılı dizi projelerinden olan ve bütün dünyada ses getiren ‘Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’a ait ve ATV ekranlarında yayınlanacak ‘Kuruluş Osman’ın ilk tanıtımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 1. bölüm tanıtımı kısa sürede dikkat çekti. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Kuruluş Osman’ın yayın tarihi belli oldu. İzleyiciler bu nedenle şimdi heyecanla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin yeni tanıtımı…

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi 20 Kasım Çarşamba olarak açıklandı.

BAMSI SÜRPRİZİ

Diriliş Ertuğrul'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez Kuruluş Osman dizisinde yer alıyor. Yayınlanan fragmanda Bamsı Alp karakterinin Osman Bey'le konuşması dikkat çekti.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Burak Özçivit dizide Osman Bey karakterine hayat verecek. Ayşegül Günay, dizide Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüne hayat verecek.

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş Osman Bey'in amcası Dündar Bey'i oynayacak.

Uzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönecek.

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