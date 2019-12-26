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26 Aralık 2019 Perşembe 08:37:45 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 08:38:38

Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?

Kuruluş Osman dizisinin 6. bölümüne sürpriz bir isim katıldı. Abdurrahman Alp kimdir sorusu gündeme oturdu. Abdurrahman Alp geri mi döndü? ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Dizide bu hafta Abdurrahman Alp'in geri dönüşü sosyal medyada gündem oldu. Abdurrahman Alp karakterine ünlü oyuncu Celal Al hayat veriyor. İşte, Abdurrahman Alp kimdir sorusunun yanıtı

Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü? Diriliş Ertuğrul dizisinden hatırlanan Abdurrahman Alp karakteri Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu Celal Al'in hayat verdiği Abdurrahman Alp'in tarihte önemli bir yeri bulunmaktadır. Karakterin diziye dahil olmasıyla birlikte dizinin takipçileri Abdurrahman Alp kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuruluş Osman'ın yeni karakteri hakkında merak edilenler!

ABDURRAHMAN ALP KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamasında büyük hizmetleri olan bir komutandır. Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi'nin fatihidir. Doğum yeri ve tarihi net olarak bilinmemektedir. 1329 yılında Orhan Gazi döneminde vefat etmiştir. Kabri Eskişehir yakınlarında kendi adıyla anılan bir köyde olduğu rivayet edilir.

Abdurrahman Alp, Ertuğrul Bey ile başlayan hizmetini Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi dönemine kadar devam ettirdi. Osmanlı Devletinin büyüme aşamasında bir çok kale fethine ve meydan savaşlarına katıldı. Akçakoca, Samsa Çavuş ve Konur Alp İznik ve İzmit çevresi ile meşgul olur iken Abdurrahman Gazi'de İstanbul tarafındaki kalelere akınlar düzenleyerek Bizans askerlerini şaşkına çevirdi. İstanbul'dan gelmesi muhtemel olan saldırıları önledi. Çünkü Bizans tekfurları elit askerlerini gazilere karşı savaşması için gönderiyordu. Abdurrahman Gazi ve alpleri bu seçkin Bizans askerlerini düzenlediği akınlar ile bertaraf edip geri çekilmelerini sağladı.

Gaziler geceleyin uyumazlar, gündüzleri ise at sırtından inmezlerdi. Buraları Müslüman toprakları yapma azmi ile kanlarını, canlarını feda edip hayırla yad edilmek adına çalıştılar.

İznik civarına yakın bulunan Kara Tekine yerleşen Samsa Çavuş, zaman zaman İznik'e akınlar düzenleyerek kale çevresinde sık sık görünmeye başlamıştı. İznik tekfuru bu baskınlardan yakınarak Bizans İmparator'undan yardım istedi. Konstantiyye'den toplanan Bizans askerleri gemilerle Yalova'ya çıkarıldı. Bu haberi duyan Abdurrahman Gazi Bizans kuvvetlerine baskın yaparak çoğunu kılıçtan geçirdi sağ kalanlar ise bin bir zorluklar ile gemilerine binip İstanbul'a döndüler.

Abdurrahman Gazi, Bursa fethedilinceye deyin, Bizans sınırında uç beyi olarak hizmet verdi ve Akcakoca ile istişareli olarak bu bölgede gaza ve fetihlerini sürdürdü.

CELAL AL KİMDİR?

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğmuştur.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır.

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Abdurrahman Alp karakterini canlandırmaktadır.

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