07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:20:54
Kürkünü bağışladı
Bülent Ersoy, 2017’de hayvanseverlerin tepkisi üzerine 2.5 milyon TL değerindeki 8 adet kürkünü artık kullanmayacağını açıklamıştı.
Geçen kış, 150 bin TL’lik kürküyle görüntülendiğinde çok konuşulan Diva, bu kez kürkünü Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışladı. Derneğin 4 Aralık’ta yapılacak gecesine davet edilen sanatçı, en değerli kürkünü bağışladığını açıkladı.
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