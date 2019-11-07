Kürkünü bağışladı

Geçen kış, 150 bin TL’lik kürküyle görüntülendiğinde çok konuşulan Diva, bu kez kürkünü Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağışladı. Derneğin 4 Aralık’ta yapılacak gecesine davet edilen sanatçı, en değerli kürkünü bağışladığını açıkladı.