Kulaklarını tıkamış

Önceki gün Nişantaşı'nda karşımıza çıkan genç şarkıcı, ''Çok yakında herkesin çok şaşıracağını düşündüğüm müzikal bir takım projeleri hayata geçireceğim. Bazen bir çok şeye kulaklarımı tıkayıp sadece işime odaklanıyorum. Acelem yok. Basamakları teker teker çıkmak ve başarı için çabalamak hoşuma gidiyor'' dedi. Kıvılcım Ural, “2020 kışıyla birlikte ibrenin rock ve alternatif müziğe döneceğini düşünüyorum'' diye de ekledi.