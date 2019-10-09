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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 01:04:41

Küçük gelin

'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk yaşta zorla evlendirilen 'Hayat'ı canlandıran Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki ABD'li zengin bir işadamıyla evlendi. Haberi sosyal medyadan öğrenen ailesi sinir krizi geçirdi. 

8 sene önce, Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Hayat Devam Ediyor' isimli dizide, ‘Hayat' karakteri ile 15 yaşındaki ‘Çocuk Gelin olarak karşımıza çıkan oyuncu Meltem Miraloğlu, dizide rol alan 70 yaşındaki ‘Abbas’ karakteriyle evlendirilmişti. Dizide yaşanan bu sahnenin gerçeğe dönmesi herkesi şaşırttı. 1987 yılında Diyarbakır'da doğan Meltem Miraloğlu tatil için gittiği Amerika'da 80 yaşındaki milyarder Patrickle ile tanışıp yıldırım nikahı kıydı.

10 gün önce gizlice evlenen oyuncunun fotoğrafları sosyal medyaya düşünce ailesi de durumdan haberdar oldu. İddiaya göre Miraloğlu Ailesi sinir krizleri geçirdi. Şimdilerde Amerika'da dil kursuna giden ve her gün eşinin son model aracıyla gezen Miraloğlu, yeni evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. 

Meltem'in Patrickle adlı ABD'li işadamıyla 10 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

Meltem Miraloğlu, Instagram'dan yaptığı son paylaşımında “Bizi silemeyen herkes karalar” dedi. 

Meltem Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinde 70 yaşındaki bir adamla evlendirilmesi için zorlanan 15 yaşındaki genç kızı oynuyordu. 

EVLİLİĞİ BİR YIL SÜRMÜŞTÜ 

Genç oyuncu Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'la evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

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