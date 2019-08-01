01 Ağustos 2019 Perşembe 12:25:14 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:25:44
Küçük dev adamdan büyük işler
Dünyanın en güçlü sporcusu Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye taşımaya hazırlanan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Bulgaristan’da devam ediyor.
Sıla'nın gizemli aşkı kim?Kırcaali’nin Mestanlı kasabasından Türkiye’ye uzanan yolculuğu anlatan filmin basın toplantısı gerçekleştirildi. Süleymanoğlu’nun annesi Hatice'yi oynayan Selen Öztürk, "Küçük dev adam çok büyük işler başarmış" dedi.
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