Kubilay defteri kapandı

Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra önceki gün ilk kez sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Miray Daner, kendisini aldattığı öne sürülen Aka’yı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Kubilay Aka’nın Miray Daner’i halen takip ediyor olması ise dikkatlerden kaçmadı.