06 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 00:18:36
Kubilay defteri kapandı
Geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde meslektaşı Kubilay Aka’dan ayrılan Miray Daner’den dikkat çeken bir hamle geldi.
Kubilay Aka’dan ayrıldıktan sonra önceki gün ilk kez sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Miray Daner, kendisini aldattığı öne sürülen Aka’yı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Kubilay Aka’nın Miray Daner’i halen takip ediyor olması ise dikkatlerden kaçmadı.
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