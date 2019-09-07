07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 01:01:26
Kreşe yıllık 70 bin lira verecek
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, oğlu Hamza Arda’ya yabancı bir dadının yanı sıra bebeklere İngilizce eğitimi verme konusunda uzman bir hoca ve İngiliz oyun hocası tuttu.
Bununla da yetinmeyen Doğan, İngilizce eğitim veren bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi. Aslıhan Doğan, 2020’de yuvaya başlayacak olan Hamza Arda’nın kaydını önümüzdeki günlerde yaptıracak. Yuvanın 2019 yıllık ücreti ise 70 bin TL.
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