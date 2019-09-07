Kreşe yıllık 70 bin lira verecek

Bununla da yetinmeyen Doğan, İngilizce eğitim veren bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi. Aslıhan Doğan, 2020’de yuvaya başlayacak olan Hamza Arda’nın kaydını önümüzdeki günlerde yaptıracak. Yuvanın 2019 yıllık ücreti ise 70 bin TL.