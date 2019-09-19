Kreşe 70 bin lira vermek anormal mi?

Çocuklarının geleceği adına araştırma yapmaya başlayan Aslıhan Doğan, yıllık ücreti 70 bin lira olan bir anaokulu için şimdiden sıraya girince, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Önceki gün bir programa açıklama yapan Aslıhan Doğan, ‘Ne var bunda, anormal bir şey mi? Oğlumu İngilizce eğitim veren bir anaokuluna vereceğim, sadece tek yabancı dille kalmayacağım. Mutlaka Fransızca ve Arapça da öğrenmesini sağlayacağım. Benim için çok önemli bir konu, neden haber oluyor anlamıyorum’ diye konuştu.