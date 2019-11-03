03 Kasım 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 02:16:12
Krampon'dan vazgeçti
Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel ile birlikte önceki gece Etiler'de objektiflere yansıdı.
Daha önce verdiği bir röportajda 'Krampon' adını vereceği filminde, eşinin hayat hikayesinden esinlendiğini söyleyen Zeynep Demirel bu kez ağız değiştirdi. “Çekeceğiniz filmde eşiniz Volkan beyin hayatını beyazperdeye yansıtacaksınız değil mi?” sorusuna karşılık Zeynep Demirel, “Hayır, Volkan’ın hayatını film yapmayacağım” diye cevap verdi.
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