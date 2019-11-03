Krampon'dan vazgeçti

Daha önce verdiği bir röportajda 'Krampon' adını vereceği filminde, eşinin hayat hikayesinden esinlendiğini söyleyen Zeynep Demirel bu kez ağız değiştirdi. “Çekeceğiniz filmde eşiniz Volkan beyin hayatını beyazperdeye yansıtacaksınız değil mi?” sorusuna karşılık Zeynep Demirel, “Hayır, Volkan’ın hayatını film yapmayacağım” diye cevap verdi.