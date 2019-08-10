Kovmadıkları kaldı
İtalya hükümeti, son yıllarda kazalara neden olan, fazla turist getirerek kentin ekolojik dengesini ve altyapısını bozan dev kruvaziyer gemilerinin Venedik’e girişini yasaklama kararı aldı.
DEMİRLEMEYE ZORLANACAKLAR
Venedik sakinlerinin ve çevre örgütlerinin yıllardır yaptığı çağrıların ardından sonunda harekete geçen İtalyan hükümeti, gelecek aydan itibaren, bin tondan ağır gemilerin belli yollardan kente girişinin engelleneceğini duyurdu. Alınan karara göre ilk etapta, yolcu gemileri kent merkezinin uzağındaki Fusina ve Lombardia rıhtımlarına demirlemeye zorlanacak. Gelecek yılın sonunda da, Venedik’e gelen gemilerin üçte birinin güzergahları değiştirilecek.
TARİHİ DOKUYU BOZUYORLAR
Büyük yolcu gemilerinin yasaklanması için uzun zamandır protestolar düzenleniyordu. Hatta Dünya Mirası Listesi'ndeki Venedik’in Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, halkın da desteğiyle UNESCO'ya çağrıda bulunarak ‘Bizi kara listeye alın’ demişti. Ayrıca çevre örgütleri, dev yolcu gemilerinin, zemin erozyonuna, hava ve su kirliliğine yol açtığını, yarattığı dalgayla, sürekli sellerle boğuşan Venedik’teki tarihi dokulara zarar verdiğini savunuyor.
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