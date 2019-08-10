Kovmadıkları kaldı

DEMİRLEMEYE ZORLANACAKLAR

Venedik sakinlerinin ve çevre örgütlerinin yıllardır yaptığı çağrıların ardından sonunda harekete geçen İtalyan hükümeti, gelecek aydan itibaren, bin tondan ağır gemilerin belli yollardan kente girişinin engelleneceğini duyurdu. Alınan karara göre ilk etapta, yolcu gemileri kent merkezinin uzağındaki Fusina ve Lombardia rıhtımlarına demirlemeye zorlanacak. Gelecek yılın sonunda da, Venedik’e gelen gemilerin üçte birinin güzergahları değiştirilecek.

TARİHİ DOKUYU BOZUYORLAR

Büyük yolcu gemilerinin yasaklanması için uzun zamandır protestolar düzenleniyordu. Hatta Dünya Mirası Listesi'ndeki Venedik’in Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, halkın da desteğiyle UNESCO'ya çağrıda bulunarak ‘Bizi kara listeye alın’ demişti. Ayrıca çevre örgütleri, dev yolcu gemilerinin, zemin erozyonuna, hava ve su kirliliğine yol açtığını, yarattığı dalgayla, sürekli sellerle boğuşan Venedik’teki tarihi dokulara zarar verdiğini savunuyor.