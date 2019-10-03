Kötü yorumlar ağlatıyor
Bağdat şarkısıyla şöhreti yakalayan Ayla Çelik, katıldığı bir programda bilinmeyenlerini anlattı.
Kolay incinen bir yapısı olduğunu söyleyen Çelik, ‘Çünkü ben sevilmek istiyorum. Sevilmek benim için çok önemli. Sosyal medyada kötü, haksız ve hakaret içeren mesajlar aldığımda üzüldüğüm ve ağladığım olmuştur’ dedi. Aşık olunca çok değiştiğini dile getiren ünlü şarkıcı, “Aşık olunca kendimi çok güzel hissediyorum. Çok zayıf hissediyorum mesela. Aynı kilodayım ama aşık olunca kendimi zayıf hissediyorum. Niyeyse öyle bir duygu geliyor” diye konuştu.
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