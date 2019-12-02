Kostümlerini satıyor

Gündeş, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Gece boyunca Gündeş'in kostümüne iltifatlarda bulunan gruptan bir dinleyici “Kıyafet çok güzel, ne zaman satışa çıkacak? Talibiz” dedi. Başarılı yorumcu “Nazar etmeyin ne olur, bir ay bekleyin sizin de olur” cevabıyla dinleyicilerini güldürdü. Gündeş sahne kostümünü bir ay sonra kendi internet adresinden satışa çıkaracağını açıkladı.