02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 02:21:12
Kostümlerini satıyor
Sanatçı Ebru Gündeş, önceki akşam Şişli’de sahne aldı.
Gündeş, yaklaşık 2 saat kaldığı sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Gece boyunca Gündeş'in kostümüne iltifatlarda bulunan gruptan bir dinleyici “Kıyafet çok güzel, ne zaman satışa çıkacak? Talibiz” dedi. Başarılı yorumcu “Nazar etmeyin ne olur, bir ay bekleyin sizin de olur” cevabıyla dinleyicilerini güldürdü. Gündeş sahne kostümünü bir ay sonra kendi internet adresinden satışa çıkaracağını açıkladı.
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