Korse kraliçesi
ABD’li TV yıldızı Kim Kardashian’ın satışa çıkan korse koleksiyonu kısa sürede tükendi. Güzel yıldız, birkaç dakikada 2 milyon dolar kazandı.
İLGİDEN MEMNUN
Uzun süredir tanıtımını yaptığı korse markası Skims’i önceki gün satışa çıkaran Kim Kardashian, hayatının şokunu yaşadı. Ünlü yıldızın tüm kadınların hayallerini süsleyen kıvrımlı hatlarını borçlu olduğu kendi tasarımı vücut şekillendirici korse koleksiyonu, satışa çıkmasından kısa süre sonra tükendi. Kardashian da birkaç dakika içinde 2 milyon dolardan (11.5 milyon lira) fazla gelir elde etti. İlgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren güzel yıldız, stokların yenilenmesi için ekibinin hemen işe koyulacağını duyurdu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ceren Kaplakarslan'a sevgili dehşeti: Düşündüğün tek şey bebeğimdi
- Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı
- Şarkıcı Aylin Coşkun dini nikah kıydığı eşi Volkan Aslan'dan mehir olarak 10 külçe altın istedi (Volkan Aslan kimdir, ne iş yapıyor)
- Ünlü oyuncunun ölümündeki şok gerçek ortaya çıktı: İki gün önce kalp krizi geçirmiş
- Sürpriz iddia: Can Yaman Diriliş Osman kadrosuna mı katılıyor?