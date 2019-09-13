Korse kraliçesi

İLGİDEN MEMNUN

Uzun süredir tanıtımını yaptığı korse markası Skims’i önceki gün satışa çıkaran Kim Kardashian, hayatının şokunu yaşadı. Ünlü yıldızın tüm kadınların hayallerini süsleyen kıvrımlı hatlarını borçlu olduğu kendi tasarımı vücut şekillendirici korse koleksiyonu, satışa çıkmasından kısa süre sonra tükendi. Kardashian da birkaç dakika içinde 2 milyon dolardan (11.5 milyon lira) fazla gelir elde etti. İlgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren güzel yıldız, stokların yenilenmesi için ekibinin hemen işe koyulacağını duyurdu.