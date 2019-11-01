01 Kasım 2019 Cuma 01:00:00 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 01:15:16
Korkutan ameliyat
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin 5 aylık bebekleri kafasındaki bir kistten dolayı dün ameliyata alındı.
Bebeklerinin kafasında dermoid kist bulunan çift, ameliyathane kapısında oğullarının çıkmasını beklerken Almeda Abazi, geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için “Oğluma nazar değdi” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Çiftin çok sayıda seveni Efehan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
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