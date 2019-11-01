Korkutan ameliyat

Bebeklerinin kafasında dermoid kist bulunan çift, ameliyathane kapısında oğullarının çıkmasını beklerken Almeda Abazi, geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için “Oğluma nazar değdi” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Çiftin çok sayıda seveni Efehan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.