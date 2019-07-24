24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:51:18
Korkusuz güzel
Çocukları Milat ve Melodi’nin babası Kerem Göğüş’ten sene başında ayrılan Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, kendini, vahşi doğanın en büyük yırtıcılarının bir arada bulunduğu hayvanat bahçesine attı.
Vahşi hayvanların arasında bir gün geçiren oyuncu; kaplan, karaca ve bukalemun gibi hayvanlarla birlikte poz verdi. Kafes içindeki bir pitonu da boynuna dolayan Elles, korkusuzluğunu gözler önüne serdi.
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