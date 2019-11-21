Korkudan ailesinin yanına döndü

Ünlü popçu, sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar atan hatta evine kadar gelen saplantılı hayranından şikayetçi olmuş, şahıs gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan ve ünlü şarkıcının 50 metre yakınına yaklaşmasının yasaklandığı hayran, kuralı ilk günden çiğneyerek şarkıcının evinin önüne gitti.

ADRESİ ÖĞRENİLDİ

Yaşanan olay sonrası Derici'nin evinin önünden yayın yapan bir muhabir, saplantılı hayranla da ropörtaj yapmıştı. Ünlü popçu da adresi deşifre edildiği için yayıncılara isyan etmişti. Adresi öğrenildiği ve korktuğu için evinden taşınma kararı alan Derici, ailesinin yanına yerleşti.