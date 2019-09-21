21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:24:45
Köpeği uysallık kampında
Hayvansever popçu İrem Derici’nin geçen yıl sahiplendiği köpeği Rude Boy, yaramaz çıktı.
Popçunun French bulldog cinsi köpeği, evde ne var ne yok kemirip durdu. Derici de geçen ay bu duruma şakayla karışık isyan etti. Sonrasında da Rude’yi köpeklere eğitim veren bir kampa gönderdi. Dün sosyal medya sayfasında paylaşım yapan güzel şarkıcı eğitim veren merkezi etiketleyerek ‘Size güvenim sonsuz. Keza evde yemediği tek şey ben kaldım. Hadi yavrum, adam ol da gel’ dedi.
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