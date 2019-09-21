Köpeği uysallık kampında

Popçunun French bulldog cinsi köpeği, evde ne var ne yok kemirip durdu. Derici de geçen ay bu duruma şakayla karışık isyan etti. Sonrasında da Rude’yi köpeklere eğitim veren bir kampa gönderdi. Dün sosyal medya sayfasında paylaşım yapan güzel şarkıcı eğitim veren merkezi etiketleyerek ‘Size güvenim sonsuz. Keza evde yemediği tek şey ben kaldım. Hadi yavrum, adam ol da gel’ dedi.