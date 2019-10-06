06 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 00:23:21
Konuşmama hakkını kullandı
Hem güzelliği hem de başarısıyla son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Miray Daner önceki akşam Onur Saylak ve Şükran Ovalı’nın rol aldığı Evlat oyununu izlemeye gidenler arasındaydı.
Yeni sezon için görüşmelerinin olduğunu belirten Daner, “Şuan için kesinleşen bir şey yok” dedi. Oyuncu, Kubilay Aka ile ayrılığıyla ilgili gelen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Biten ilişkisiyle ilgili “Konuşmamayı tercih ederim aslında zaten sessiz kaldım bir süre o yüzden konuşmak istemiyorum. Her şey çok güzel gidiyor ve çok iyiyim” dedi.
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