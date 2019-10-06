Konuşmama hakkını kullandı

Yeni sezon için görüşmelerinin olduğunu belirten Daner, “Şuan için kesinleşen bir şey yok” dedi. Oyuncu, Kubilay Aka ile ayrılığıyla ilgili gelen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Biten ilişkisiyle ilgili “Konuşmamayı tercih ederim aslında zaten sessiz kaldım bir süre o yüzden konuşmak istemiyorum. Her şey çok güzel gidiyor ve çok iyiyim” dedi.