08 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ekim 2019 Salı 12:34:18
Konserli Karadeniz turu
Trabzon ve Giresun’da verdiği iki konserle sevenleriyle buluşan Göksel dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarıyla seyircisine unutulmaz anlar yaşattı.
Gündüzleri Karadeniz kıyılarında geçirdiği keyifli dakikaları sosyal medyada paylaşan Göksel binlerce beğeni aldı. Güzel şarkıcı, 23 Ekim Çarşamba akşamı Harbiye Açıkhava sahnesinde vereceği konserin hazırlıklarına başladı.
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