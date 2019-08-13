13 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 01:22:57
Konser maratonu başlıyor
Yaz aylarının en çok tercih edilen etkinliklerinden olan Harbiye Açıkhava Sahnesi yeni bir konser maratonuna hazır.
Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda yeni bir seriye hazırlanan Harbiye’de yine yıldızlar geçidi yaşanacak. 10 günlük yeni seride Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Deniz Seki&Rafet El Roman, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy&Selami Şahin, Berkay, Nükhet Duru, Mustafa Sandal gibi dev isimler sahne alacak.
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