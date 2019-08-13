Konser maratonu başlıyor

Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda yeni bir seriye hazırlanan Harbiye’de yine yıldızlar geçidi yaşanacak. 10 günlük yeni seride Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Deniz Seki&Rafet El Roman, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy&Selami Şahin, Berkay, Nükhet Duru, Mustafa Sandal gibi dev isimler sahne alacak.