15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 03:50:34
Konser için dans dersi
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde bu akşam sahneye çıkacak olan Linet, 3 aydır dans dersi aldığını açıkladı.
15 kişilik orkestrasının sayısını artırarak 21 kişilik dev bir orkestrayla sahneye çıkmaya hazırlanan Linet, sergileyeceği oryantal ve Latin dans gösterisi için 3 aydır eğitim aldığını söyleyerek 'Bu kez sesim kadar danslarım da konuşulacak' dedi.
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