Konser için dans dersi

15 kişilik orkestrasının sayısını artırarak 21 kişilik dev bir orkestrayla sahneye çıkmaya hazırlanan Linet, sergileyeceği oryantal ve Latin dans gösterisi için 3 aydır eğitim aldığını söyleyerek 'Bu kez sesim kadar danslarım da konuşulacak' dedi.