12 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 01:17:47
Konser gelirini bağışladı! 'Her türlü göreve beni yazın'
Askerlere olan desteğini her fırsatta dile getiren Demet Akalın, bu akşam vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.
Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü popçu, “Bostancı konserimizin tüm geliri aslan parçalarına gidecek.
Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni...
Devletimizin, askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri” dedi.
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