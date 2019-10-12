Konser gelirini bağışladı! 'Her türlü göreve beni yazın'

Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü popçu, “Bostancı konserimizin tüm geliri aslan parçalarına gidecek.

Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü göreve de en başa yazın beni...

Devletimizin, askerimin her daim yanındayım. Yüce Rabbimden tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri” dedi.