17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 01:08:46
Konser arası anket
Popçu Simge, Sinop’taki açıkhava konserinde yağmura yakalandı.
Konuklarına ‘Tamam mı devam mı’ diyen şarkıcı, devam yanıtını alınca konserine kaldığı yerden devam etti. Sahneye yanmış dolar resimli kıyafetiyle çıkan genç şarkıcı, seyircileriyle bir de anket yaptı. 3 bin 500 kişinin izlediği konserde şarkıcı, ‘Para mı, aşk mı’ sorusunu sordu. Konuklar arasında bulunan erkeklerin hemen hepsi para yanıtını verdi.
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