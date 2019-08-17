Konser arası anket

Konuklarına ‘Tamam mı devam mı’ diyen şarkıcı, devam yanıtını alınca konserine kaldığı yerden devam etti. Sahneye yanmış dolar resimli kıyafetiyle çıkan genç şarkıcı, seyircileriyle bir de anket yaptı. 3 bin 500 kişinin izlediği konserde şarkıcı, ‘Para mı, aşk mı’ sorusunu sordu. Konuklar arasında bulunan erkeklerin hemen hepsi para yanıtını verdi.