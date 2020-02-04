Komutan Aynur Aydın

Sahne kostümü için kendini komutan ilan eden Aydın, giydiği kıyafetle dikkat çekti. Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Aydın, kostümüyle ilgili sorular karşısında “Sahneye çıktığım için bu tarz bir kıyafet seçtim. Sanırım pantolonumu evde unuttum. Tabii ki böyle şeyleri sokakta giyemeyiz. Kendimi böyle iyi hissediyorum” diye konuştu.