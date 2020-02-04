04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 08:41:03
Komutan Aynur Aydın
Şarkıcı Aynur Aydın, önceki gece Kıbrıs Girne’de sahne aldı.
Sahne kostümü için kendini komutan ilan eden Aydın, giydiği kıyafetle dikkat çekti. Sahne öncesi kameraların karşısına geçen Aydın, kostümüyle ilgili sorular karşısında “Sahneye çıktığım için bu tarz bir kıyafet seçtim. Sanırım pantolonumu evde unuttum. Tabii ki böyle şeyleri sokakta giyemeyiz. Kendimi böyle iyi hissediyorum” diye konuştu.
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