26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:47:33
Komşu kızıyla randevu
'2019'un en beğenilen erkek başrol oyuncusu' seçildiği Yunanistan'a giden Can Yaman, sevgi gösterisiyle karşılaştı.
Yaman, katıldığı bir partide Türk dizilerini Yunanistan'da yayınlatan Victory Entertainment'ın sahibi Kostas Sakkaris'in kızı Maria Sakkari 'yle tanıştı. Profesyonel tenisçi Sakkari ile Can Yaman'ın, hem spordan hem de Türk dizilerinden konuştuğu öğrenildi. Yunanistan'ın en ünlü tenisçileri arasında bulunan 24 yaşındaki Sakkari 'yle Yaman'ın sohbeti, objektiflere yansıdı.
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