19 Mart 2020 Perşembe 18:06:16 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:07:45
Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma
"Tuz-Biber" adlı stand-up gösterisinde Alevi vatandaşlar hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Pınar Fidan, ifade vermek için emniyete geldi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fidan'ın evine gitti.
Adresinde bulunamayan komedyen Pınar Fidan, ifade vermek için avukatıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne geldi.
Fidan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma
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