30 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 03:25:42
Kızına teklif yağıyor
Eski manken ve şarkıcı Defne Samyeli, annesi Sendegül Samyeli'yle önceki akşam Etiler’deydi.
Annesiyle yemek yiyen Samyeli, geçtiğimiz günlerde New York moda haftasında podyuma çıkan kızı Deren Talu hakkında, “Gurur duyuyorum kızımla oyunculuk teklifleri de alıyor” dedi. Sevgilisi Cem Yılmaz'la evlenecekleri iddialarına Defne Samyeli, “Biz böyle iyiyiz” dedikten sonra arabasına geçerek evlerinin yolunu tuttu
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT